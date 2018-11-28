Появилось видео пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин»

Санкт-Петербург, , 07:32 — REGNUM В сети появились кадры пожара на строящемся ледоколе в Санкт-Петербурге «Виктор Черномырдин», видео опубликовано на YouTube-канале «Мосрег».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел вечером 27 ноября. Горели технические помещения площадью 300 квадратных метров. На борьбу с огнем ушло три часа. В результате происшествия пострадали два человека, один из них госпитализирован, другой после осмотра медиков от госпитализации отказался.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за нарушения техники безопасности во время выполнения работ.

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