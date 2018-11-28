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В Китае автомобиль с четырьмя пассажирами рухнул с 25-метрового моста

Происшествия

Никто не выжил

Чэнду, Китай, 28 ноября 2018, 06:38 — REGNUM  Четыре человека погибли в результате падения автомобиля с моста в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл в 2:23 по местному времени в уезде Наньцзян города Бачжун. Автомобиль с четырьмя пассажирами внезапно вылетел с моста 25-метровой высоты и упал на берегу реки, сообщили в местном бюро общественной безопасности.

Личность водителя была установлена, им оказался 25-летний мужчина по фамилии Тань, все трое пассажиров в упавшем автомобиле оказались мужчинами, начато расследования причин инцидента.

Напомним, что 23 ноября водитель грузовика, решивший покончить с собой, совершил наезд на группу школьников. В результате погибли пятеро детей, еще десятки получили ранения, не которые — высокой степени тяжести.

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Дорожно-транспортные происшествия
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