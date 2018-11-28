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Хакасию вновь накроет непогода

Происшествия

Жителей республики предупредили о сильном ветре

Абакан, 28 ноября 2018, 05:26 — REGNUM  В Хакасии сегодня, 28 ноября, ожидаются неблагоприятные погодные явления. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, прогнозируется усиление ветра до 15−17 м/с, местами до 22 м/с, снег, метели.

На дорогах — сильная гололедица и снежный накат.

Как сообщало ИА REGNUM, Хакасия пережила ураганный ветер 25 ноября. Порывы достигали 30 м/с.

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Не обошлось без происшествий. И речь идёт не только об отключениях электроэнергии. К сожалению, в этот день в Хакасии пропали четверо туристов. Их до сих пор не нашли.

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