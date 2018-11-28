В Петербурге прорыв трубопровода заблокировал детский сад

Санкт-Петербург, , 04:56 — REGNUM Воспитанники детского сада на Народной улице Северной столицы не могли покинуть здание после прорыва трубы с горячей водой, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что в результате разрыва трубопровода кипятком затопило здание детского сада и дети не могли покинуть его, пока спасатели не откачали воду. Очевидцы рассказывали, что внутри здания очень сыро, а столб воды при прорыве трубопровода поднимался до высоты пятого этажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой кипятком затопило Тихорецкий проспект. Пострадавших не было.

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