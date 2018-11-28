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В Краснодаре балкон строящегося дома упал на детскую площадку

Происшествия

Пострадавших не было

В Краснодаре балкон строящегося дома упал на детскую площадку
Балконы

Краснодар, 28 ноября 2018, 04:51 — REGNUM  В строящемся жилом доме в Краснодаре из-за сильного порыва ветра обрушилась свежая кирпичная кладка, которая упала на территорию детской площадки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что в результате происшествия пострадавших не было. Из-за падения кирпичей была повреждена лишь крыша детской площадки, которую упавшие кирпичи пробили насквозь. В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Якутии в результате недобросовестной работы компании-застройщика получила травмы женщина. Крыльцо сданного шесть лет назад в эксплуатацию дома рухнуло, когда женщина спускалась по нему. В результате обрушения бетонного крыльца она получила множественные ушибы.

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Происшествия на стройках
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