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Названа возможная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Происшествия

Ведется расследование ЧП

Названа возможная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Пожар

Санкт-Петербург, 28 ноября 2018, 04:48 — REGNUM  Возгорание на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» могло произойти из-за нарушения техники безопасности во время выполнения работ, заявили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на «Адмиралтейских верфях» произошел вечером 27 ноября. Горели технические помещения площадью 300 квадратных метров.

На борьбу с огнем ушло три часа. Одного из двух пострадавших госпитализировали. В интернете появилось видео пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: Ликвидирован пожар на строящемся ледоколе в Петербурге

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