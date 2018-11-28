При взрыве около химического завода в Китае погибли 22 человека

Пекин, , 04:23 — REGNUM В результате взрыва недалеко от химического завода в китайском Чжанцзякоу (провинция Хэбэй) погибли 22 человека, еще 22 получили ранения, сообщает CGTN.

Как сообщает телеканал, все пострадавшие были госпитализированы. Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны. В ликвидации последствий взрыва принимают участие спасательные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на машиностроительном заводе в китайской провинции Цзилинь произошел взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, еще 57 получили ранения разной степени тяжести. После взрыва разгорелся пожар, в результате которого было повреждено 370 зданий и 15 было разрушено.

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