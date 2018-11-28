Объявленная в госпитале в Мэриленде тревога оказалась учебной

Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Объявленная 27 ноября в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида (Бетесд, штат Мэриленд, США) тревога была учебной, сообщила журналистам официальный представитель Пентагона Одрисиа Хэррис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в госпитале в пригороде Вашингтона Бетесде прозвучал сигнал тревоги. Администрация призвала пациентов и сотрудников медцентра через громкоговорители не выходить из укрытий из-за угрозы.

Члeн Пaлaты пpeдcтaвитeлeй CШA Дaтч Paппepcбepгep заявил в соцсети, что в медицинском центре произошла стрельба.

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