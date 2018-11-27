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В одной из туристических деревень Японии произошло массовое убийство

Происшествия

Тела семерых убитых людей найдены в районе популярной среди туристов долины Такачихо

Токио, 27 ноября 2018, 23:35 — REGNUM  В Японии, в популярной среди туристов деревне префектуры Миядзаки, зафиксировано массовое убийство, сообщает 27 ноября The Guardian.

В одном из домов горной деревни в районе долины Такачихо найдены тела шестерых убитых людей, пятеро из которых — члены одной семьи. Часть из погибших, по предварительным данным, были зарезаны.

Тело седьмого погибшего было найдено в реке, течением которой было унесено за три километра от деревни.

Обстоятельства и причины массового убийства не выяснены. Стоит отметить, что подобные происшествия случаются в Японии крайне редко, поэтому вызвало большой резонанс в стране.

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