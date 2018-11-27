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Ликвидирован пожар на строящемся ледоколе в Петербурге

Происшествия

Пожар начался в 19:00, с огнем боролись более ста пожарных

Санкт-Петербург, 27 ноября 2018, 22:40 — REGNUM  Пожарные справились с огнем на строящемся в Санкт-Петербурге дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». Пожар начался около 19:00 мск.

«В 22:15 мск пожар на АО «Адмиралтейские верфи» ликвидирован», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По уточненным данным, на ледоколе «Виктор Черномырдин» происходило горение технических помещений общей площадью 300 квадратных метров. В частности, огнем были охвачены кабели, судовое оборудование, обшивка и обстановка ледокола.

Как стало известно, при пожаре пострадали два человека, один из них госпитализирован, другой после осмотра медиков от госпитализации отказался.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» пострадали два человека

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