При пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» пострадали два человека

Санкт-Петербург, , 22:01 — REGNUM Два человека пострадали в результате пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин», который загорелся на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге вечером 27 ноября. Работа по ликвидации последствий пожара продолжается.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, один из пострадавших госпитализирован, другой был осмотрен медиками и от госпитализации отказался.

В результате пожара обгорели кабели, оборудование, обшивка технических помещений судна. В 21:10 мск пожар на ледоколе локализован.

В район пожара прибыла передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Превышения норм предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.

К ликвидации пожара привлечены от МЧС России 24 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 114 человек личного состава.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 19:00 мск. Было обнаружено возгорание на 3 и 4 палубах строящегося дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин». Сначала пожару был присвоен второй номер сложности, а в 20:07 он поднят до № 3.

Пожарные протянули многометровые рукавные линии, производилась пенная атака.

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