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На верфях в Санкт-Петербурге горит строящийся ледокол

Происшествия

Пожар тушат более 100 человек

На верфях в Санкт-Петербурге горит строящийся ледокол
skeezy
Пожарный

Санкт-Петербург, 27 ноября 2018, 21:52 — REGNUM  В Санкт-Петербурге свыше 100 человек задействованы для тушения пожара, охватившего строящийся на «Адмиралтейских верфях» дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин», сообщает 27 ноября городское управление МЧС.

Сигнал о возгорании на территории предприятия АО «Адмиралтейские верфи» поступил в экстренные службы в 19:00 мск. Пожар распространился на две палубы строящегося дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин». Пожаром охвачена площадь в 300 квадратных метров.

По информации экстренных служб, пожару присвоена вторая категория сложности, к борьбе с огнем привлечено 24 единицы пожарной техники и 110 человек личного состава противопожарной службы.

Причины возгорания неизвестны. Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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