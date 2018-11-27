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Иностранец погиб под поездом в Московском метрополитене

Происшествия

Инцидент произошёл на станции «Юго-Западная»

Москва, 27 ноября 2018, 19:55 — REGNUM  Пассажир погиб в результате падения под колёса прибывающего электропоезда на станции «Юго-Западная» Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом сообщили 27 ноября в пресс-службе УВД на метрополитене.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 16:45. После падения мужчины на пути машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.

Сообщается, что погибшим оказался 25-летний гражданин Узбекистана. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В микроблоге столичной подземки в Twitter сообщается, что из-за инцидента с пассажиром были временно увеличены интервалы движения поездов на южном участке Сокольнической линии. Станции «Румянцево», «Саларьево», «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского» были закрыты на вход.

К настоящему времени движение на ветке введено в график.

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