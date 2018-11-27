Вторник, 27 Ноября 2018 года
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В крупном ДТП в Кабардино-Балкарии погибли шесть человек

Происшествия

Авария произошла при подъезде к городу Басан

Нальчик, 27 ноября 2018, 19:53 — REGNUM  Два автомобиля столкнулись в Кабардино-Балкарии. В результате ДТП погибли оба водителя и четверо пассажиров. Дорожное происшествие произошло 27 ноября около 17:00 на шестом километре дороги Прохладный — Баксан — Эльбрус.

Водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. Погибшие пассажиры ехали в мерседесе, сообщили в ГИБДД.

Из-за ДТП с 17:20 перекрыто движение на участке трассы, ведущей в город Баксан КБР. Организован объезд через селение Исламей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

В настоящее время устанавливаются причины аварии, на месте работают оперативные службы, представители Росавтодора в КБР, специалисты подрядной организации.

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