В крупном ДТП в Кабардино-Балкарии погибли шесть человек

Нальчик, , 19:53 — REGNUM Два автомобиля столкнулись в Кабардино-Балкарии. В результате ДТП погибли оба водителя и четверо пассажиров. Дорожное происшествие произошло 27 ноября около 17:00 на шестом километре дороги Прохладный — Баксан — Эльбрус.

Водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. Погибшие пассажиры ехали в мерседесе, сообщили в ГИБДД.

Из-за ДТП с 17:20 перекрыто движение на участке трассы, ведущей в город Баксан КБР. Организован объезд через селение Исламей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

В настоящее время устанавливаются причины аварии, на месте работают оперативные службы, представители Росавтодора в КБР, специалисты подрядной организации.