В Дагестане выявлено мошенничество при госзакупках на 4,5 млрд рублей

Махачкала, , 19:41 — REGNUM В Дагестане выявлен преступный сговор трёх учреждений, подведомственных министерству строительства и ЖКХ региона. Их мошенничество при проведении торгов по госзакупкам нанесло ущерб бюджету в размере нескольких миллиардов рублей, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Фигурантами дела стали должностные лица республиканского центра по сейсмической безопасности, дирекции единого заказчика-застройщика и казенного учреждения «Жилище». Установлено, что в рамках закупок на строительство школ, детских садов и других объектов они обеспечивали преимущества для ряда участников, чем ограничивали честную конкуренцию.

Благодаря завышению начальной цены контрактов, злоумышленники систематически обеспечивали «победу» названных компаний в аукционах по ценам, сильно превышающим рыночную стоимость. В период с 2016 по 2018 годы в городе Махачкале учреждениями были заключены госконтракты на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Только по двум из них цена была завышена на более чем 4 млн рублей, которые были похищены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года виновными в организации картельного сговора были признаны четыре строительные компании Дагестана. По версии Федеральной антимонопольной службы России, участниками были заключены контракты на общую сумму в размере 8 млрд рублей. Соглашение привело к мошенничеству при проведении 58 аукционов на работы по строительству, ремонту и содержанию дорог и мостов в Дагестане.

Виновными были признаны строительные компании «Бурбау», «Дормост», «Дорстройотряд-99» и Мостоотряд-99». Однако позже генеральный директор последней организации заявил о намерении в судебном порядке доказать необоснованность обвинений в адрес своей компании.

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