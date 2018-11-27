Вторник, 27 Ноября 2018 года
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Пожар на заводе в Башкирии произошел из-за утечки углеводородов

Происшествия

В результате происшествия пострадали четыре человека

Стерлитамак, Башкирия, 27 ноября 2018, 19:26 — REGNUM  Во время плановых ремонтных работ на трубопроводе в одном из цехов завода «Синтез-каучук» произошла утечка углеводородов с последующим возгоранием. Специфика горения углеводородов, использующихся на производстве, не предполагает их тушения, сообщили ИА REGNUM на предприятии.

Поэтому после локализации пожара происходило контролируемое догорание сырья. В дальнейшем огонь был полностью устранен.

Четверо сотрудников завода получили ожоги различной степени тяжести, они госпитализированы в клиническую больницу № 1 Стерлитамака.

«На предприятии принят комплекс мер для недопущения повторения подобных ситуаций», — подчеркнули на заводе. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По факту происшествия следственное управление СКР по Башкирии проводит доследственную проверку.

В частности, проводится опрос очевидцев и работников предприятия, в отношении пострадавших будут проведены судебно-медицинские экспертизы с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, проверке подвергнется и работа предприятия по соблюдению пожарной безопасности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС в 9:40 по местному времени (07:40 мск). Пожар был локализован спустя 50 минут. В результате происшествия погибших нет. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Западно-Уральское управление Ростехнадзора начало проверку по факту инцидента.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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