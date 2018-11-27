В Италии боевика ИГ* приговорили к 5 годам 10 месяцам тюрьмы

Генуя, Италия, , 18:30 — REGNUM Суд Генуи приговорил к 5 годам 10 месяцам тюрьмы гражданина Марокко Набиля Бенамира и оштрафовал его на 50 тысяч евро, сообщает информагентство Ansa во вторник, 27 ноября.

Суд счел доказанным, что Бенамир является боевиком ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он был арестован в конце 2017 года по подозрению в причастности к терроризму.

Задержан Бенамир был четырьмя месяцами ранее и за другое преступление (побои). Причастность гражданина Марокко, проживавшего в то время в незаконно захваченном мигрантами здании в Генуе, к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была установлена уже во время его пребывания в изоляторе. В числе прочего в телефоне задержанного были обнаружены инструкции по подготовке терактов.

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