95 фактов торговли людьми выявлены в четырех странах Туркестана за 4 дня

Астана, , 16:54 — REGNUM

За четыре дня на территории Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии полицейским удалось выявить 95 случаев торговли людьми. С 22 по 26 ноября на территории этих стран впервые одновременно прошла операция SТOP трафик, сообщила сегодня, 27 ноября, пресс-служба МВД Казахстана.

На Казахстан пришлось 67 фактов, из них 14 фактов торговли людьми, два — торговли несовершеннолетними, один факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, семь фактов вовлечения в занятие проституцией. Кроме того был выявлен 71 факт организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничество.

За предоставление помещений для занятия проституцией и сводничества составлен 21 административный протокол. 19 человек были доставлены в полицию для установления личности (10 оказались гражданами Узбекистана, семь — Казахстана и двое граждан Киргизии).

Сотрудникам полиции Казахстана совместно с узбекскими коллегами удалось задержать на территории РК двух уголовных преступников, объявленных в Узбекистане в международный розыск за торговлю людьми и мошенничество.

В Алма-Ате были задержаны сутенеры, уроженцы Южной Кореи, которые под видом караоке-бара организовали притон для оказания интимных услуг иностранцам, где находились 18 девушек в возрасте 20 — 23 лет.

В Актюбинской области были задержаны два человека, которые с февраля по ноябрь 2018 года в своем крестьянском хозяйстве насильно удерживали и принуждали к работе 49-летнего мужчину, который находился в розыске как без вести пропавший.

В Атырауской области был выявлен факт продажи ребенка. 32-летняя мать продала новорожденную дочь за пять тысяч долларов США.

В столице Киргизии удалось предотвратить похищение 28-летней женщины для сексуальной эксплуатации.

Полицией Узбекистана задержана 27-летняя женщина, которая в 2015 году отправила в Дубай несовершеннолетнюю девочку для сексуальной эксплуатации.

С освобожденными людьми в рамках операции работали психологи и юристы.