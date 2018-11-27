СКР проверяет сообщения об отравлении школьников в Чувашии

Чебоксары, , 16:28 — REGNUM В Чувашии проводится доследственная проверка по факту сообщений об отравлении школьников в Чебоксарах и Чебоксарском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

26 ноября на еженедельной планёрке в правительстве Чувашии был поднят вопрос об отравлениях в образовательных учреждения. По данным управления Роспотребнадзора, в Чувашском кадетском корпусе зарегистрировано три случая острой кишечной инфекции, в Кугесьском лицее — пять случаев.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки на предмет наличия в действиях лиц, ответственных за организацию и качество школьного питания, признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение и перевозка продукции, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), — отметили в СУ СКР по Чувашии.

Будут осмотрены образовательные учреждения, изъяты образцы продукции, назначены экспертизы. Кроме того, будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших произошедшему. Также проверят деятельность предприятия, ответственного за организацию школьного питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в феврале 2017 года в Чувашии завершилось обвинительным приговором уголовное дело по факту массового отравления в новочебоксарском детском саду. Следствие установило, что в июне 2016 года в результате после приема свекольного салата и суфле из отварной курицы 88 воспитанников детсада и 29 работников учреждения почувствовали недомогание и в период с 18 по 25 июня были госпитализированы в больницы Новочебоксарска и Чебоксар. У них были диагностированы либо сальмонеллезный энтерит, либо сальмонеллез, либо гастроэнтерит (в том числе тяжелой степени тяжести), или функциональное расстройство желудка. Перед судом предстала исполнявшая обязанности заведующей детсада, ей было назначено наказание в виде 2 лет лишения права занимать руководящие должности в образовательных и муниципальных учреждениях.

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