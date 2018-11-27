В Брянске присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства

Брянск, , 15:59 — REGNUM Брянский районный суд оправдал местного жителя, который обвинялся в попытке организовать убийство бизнесмена. Как сообщили в пресс-службе суда, заседание прошло с участием присяжных, которые и решили, что мужчина невиновен.

Мужчина обвинялся в организации приготовления убийства и разбойного нападения. Следователи полагают, что летом 2017 года он нашел сообщника и предложил ему за деньги убить бизнесмена и похитить у него деньги. План не сработал, так как «наёмник» сообщил о предложении в полицию.

«В отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт, на основании которого подсудимый объявлен оправданным», — сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что приговор может быть обжалован.

Отметим, что, по данным местных СМИ, речь идет о подготовке к убийству бизнесмена, который владеет одним из торговых центров города.