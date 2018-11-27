В Австрии арестована группа «ведьм» по подозрению в убийстве сообщницы

Филлах, Австрия, , 15:56 — REGNUM В Австрии по подозрению в убийстве и мошенничестве арестованы три женщины, создавшие сектантскую группу. Об этом пишет газета Kurier 27 ноября.

В октябре в одном из домов в городе Филлах было обнаружено разложившееся тело 72-летней пенсионерки. Вскрытие показало, что женщина погибла от удушения. Изучая круг ее общения, полиция вышла на след трёх женщин, уже известных как мошенницы.

Преступное трио состояло из 43-летней гражданки Венгрии и двух австриек 61 и 47 лет. Главарем банды была 47-летняя.

Полиции известно о 10 жертвах этих мошенниц. Женщины угрожали им «страшным несчастьем»: колдовством, проклятьем. Жертвы впали в зависимость от лидера банды, а их круг приобрел характер секты.

В общей сложности преступницы незаконно завладели €1 млн. Убитая жительница Филлаха была их сообщницей. В своем завещании она оставляла имущество 47-летней мошеннице, однако в последний момент пожелала изменить его.

Две участницы банды признали убийство 72-летней пенсионерки, а также взяли на себя ответственность за поджог дома в июне этого года, ущерб от которого составил €500 тыс. Мотив поджога они не пояснили.

Главарь банды частично признала факт мошенничества, но отреклась от убийства.

Полиция предполагает, что число жертв преступной банды было бóльшим. Местные власти призвали граждан сообщать любую известную информацию о деятельности арестованных.

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