Ставропольский адвокат ответит за мошенничество с материнским капиталом

Нефтекумск, Ставропольский край, , 15:37 — REGNUM 37-летний адвокат, а также три местные жительницы предстанут перед удом в Нефтекумске Ставропольского края по обвинению в мошенничестве, а также в пособничестве в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба краевого СУ СКР.

По версии следствия, в 2012, 2014 и 2016 годах три женщины, которые проходят по делу в качестве обвиняемых, при посредничестве адвоката, за счет средств материнского (семейного) капитала приобрели жилье за сумму значительно меньше размера самого материнского капитала. Адвокат в данном случае выступил в качестве риэлтора. Оставшуюся часть обвиняемые обналичили — речь идет о хищении более 1,2 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что в Ростове-на-Дону местная жительница стала фигуранткой дела, получив выплаты от государства за даже несуществующего ребенка — свидетельство о рождении. Представленное ею в ПФР, оказалось подложным. В Томской области женщина попала под уголовное преследование, обналичив материнский капитал при покупке дома: в документах она указала стоимость жилья, в разы выше реальной.