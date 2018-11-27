В Подмосковье Lexus врезался в надземный пешеходный переход

д. Юдино, Московская область, , 15:30 — REGNUM В Московской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель дорогой иномарки. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, инцидент произошёл утром 27 ноября.

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На 31-м км Можайского шоссе в деревне Юдино Одинцовского района мужчина на автомобиле Lexus врезался в надземный пешеходный переход. По предварительным данным, автолюбитель не справился с управлением.

В результате ДТП водитель получил травмы. Начата доследственная проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 ноября, подобный инцидент произошёл в Омске. Рано утром в районе Соборной площади автомобиль «Яндекс.Такси» вылетел с дороги на тротуар, ударился о рекламный щит, а затем врезался в ограждение подземного пешеходного перехода. Пострадали оба пассажира, которые находились в машине. Также госпитализация потребовалась и водителю «Лады Гранта».

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