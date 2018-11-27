Вторник, 27 Ноября 2018 года
17:03:11 МСК

В Киеве «заминировали» ж/д вокзал. Посетителей эвакуировали

Происшествия

Поезда движутся согласно графику

Киев, 27 ноября 2018, 15:28 — REGNUM  В полицию Киева пришло сообщение о минировании городского вокзала, заявили в пресс-службе компании «Укрзализныця», сообщил 27 ноября официальный сайт компании.

«На горячую линию Национальной полиции «102» поступило сообщение от неизвестного лица о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, правоохранители проверяют объекты на нахождение опасных предметов», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что звонок не стал причиной сбоя в работе. В то время как полиция проверяла информацию, пассажиров пропускали к поездам в обход основного здания.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что по причине военного положения на Украине, охрана стратегических объектов, к которым, в частности, относятся вокзалы, будет усилена.

Читайте также: На Украине изменят график работы «оборонки» и усилят охрану инфраструктуры

По информации специалистов, за последние четыре года объекты транспортной инфраструктуры Киева минировали около 200 раз.

Читайте также: Киевский транспорт «минируют» в среднем 50 раз в год — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить