В Киеве «заминировали» ж/д вокзал. Посетителей эвакуировали

Киев, , 15:28 — REGNUM В полицию Киева пришло сообщение о минировании городского вокзала, заявили в пресс-службе компании «Укрзализныця», сообщил 27 ноября официальный сайт компании.

«На горячую линию Национальной полиции «102» поступило сообщение от неизвестного лица о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, правоохранители проверяют объекты на нахождение опасных предметов», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что звонок не стал причиной сбоя в работе. В то время как полиция проверяла информацию, пассажиров пропускали к поездам в обход основного здания.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что по причине военного положения на Украине, охрана стратегических объектов, к которым, в частности, относятся вокзалы, будет усилена.

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По информации специалистов, за последние четыре года объекты транспортной инфраструктуры Киева минировали около 200 раз.

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