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ПВО ДНР уничтожило украинский беспилотник под Горловкой

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ПВО ДНР уничтожило украинский беспилотник под Горловкой
Радар

Донецк, 27 ноября 2018, 15:18 — REGNUM  Силы Народной милиции ДНР уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат с зажигательными бомбами на борту, заявил 27 ноября официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов во время брифинга.

«Очередной такой аппарат был уничтожен нами вчера в районе населенного пункта Доломитное на горловском направлении. При этом беспилотный летательный аппарат нес на себе зажигательные боеприпасы, которые при его ликвидации спровоцировали вспышку», — рассказал военный.

Напомним, 7 ноября ВСУ нанесли удар с беспилотника по населённому пункту Минеральное, вследствие чего ранение получил мирный житель.

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