В Югре произошло возгорание в торговом центре

Сургут, Югра, , 15:06 — REGNUM В торгово-развлекательном центре Сургута (ХМАО) вечером 26 ноября произошло небольшое возгорание. Посетители ТРЦ были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС России по ХМАО.

Сигнал в дежурную часть поступил в 19:32 по местному времени (17:32 мск). На место вызова прибыли девять единиц спецтехники и 40 человек личного состава. Эвакуировано порядка 200 посетителей и работников ТРЦ. По предварительным данным, задымление возникло из-за короткого замыкания электропроводов в гипермаркете «О'КЕЙ», который расположен в ТРЦ «Аура». Причины ЧП устанавливаются.

Ранее, в связи с трагедией в Кемерове в марте 2018 года, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, ТРЦ «Аура» в Сургуте проверялся на пожарную безопасность. Были выявлены нарушения, надзорными органами вручено предписание об устранении недостатков. Судя по тому, что ТРЦ не закрыли, проблемы с пожарной безопасностью были устранены.

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