Под Ярославлем в пожаре погибли трое детей

Ярославль, , 14:17 — REGNUM Трагедия произошла днем 27 ноября в квартире одного из домов села Медягино Ярославского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Пока информации не так много. Возраст детей, по предварительным данным — от 0 до 3 лет. Дом — трехэтажный, кирпичный. Дети, по всей видимости, находись в квартире одни.

«Точные данные о личности погибших детей устанавливаются. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — поясняют в СУ СКР по Ярославской области.

На месте происшествия находятся следователи и криминалисты регионального управления СК. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.