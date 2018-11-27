Надежду Савченко прооперировали в Киеве

Киев, , 14:11 — REGNUM В одной из больниц Киева прооперирована депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в украинской столице. Об операции рассказала сестра депутата Вера Савченко на своей странице в Facebook.

По словам сестры, у Савченко — проблема с коленным суставом. Её осматривали несколько врачей, и все заключили, что операция необходима, сообщает «Украинская правда».

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По завершении операции Савченко планируют сразу же вернуть в СИЗО. Если кто-либо будет препятствовать конвою, их арестуют за побег арестованной из-под стражи, написала Вера.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко готовила теракты в здании Верховной рады и правительственном квартале в Киеве. Киевский суд 21 ноября оставил без изменения решение о содержании ее под стражей. Савченко останется под арестом до 23 декабря.

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