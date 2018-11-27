В Калининграде, вслед за памятником, осквернена могила Канта

Калининград, , 13:48 — REGNUM

В Калининграде неизвестные вандалы облили краской не только памятник Иммануилу Канту, но и его могилу у Кафедрального собора. Факт осквернения на своей страничке в социальной сети Facebook засвидетельствовала вдова композитора Микаэла Таривердиева, Вера Таривердиева, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 ноября. Она также приложила фотографии облитой краской могилы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные в четыре часа утра 27 ноября облили краской фигуру философа и постамент памятника у университета в Калининграде. При этом они разбросали рядом листовки с призывами бороться против германизации.

Предположительно, такую реакцию вызвали выборы названия аэропорта Храброво в Калининграде. Сейчас в голосовании лидирует имя Иммануила Канта.

Отметим также, что Калининград оснащён системой «Безопасный город», а могила Иммануила Канта находится на острове, куда попасть, минуя камеры слежения, невозможно. С большой долей вероятности вандалы должны были попасть на видео. Его сейчас изучает полиция.

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