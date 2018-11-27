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В старейшем пермском вузе произошёл пожар

Происшествия

Студенты и персонал эвакуированы. Занятия отменили

Пермь, 27 ноября 2018, 13:41 — REGNUM  В Перми сегодня, 27 ноября, в пятом корпусе пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация, и всех студентов и персонал эвакуировали, сообщает издание «Коммерасантъ».

По данным ГУ МЧС Пермского края, пострадавших нет, а площадь возгорания незначительна. Сейчас выясняются причины пожара.

ЧП случилось в аудитории, которая принадлежит кафедре языкознания. Она находится в самом старом корпусе вуза. Загорелась мебель. Занятия отменили, студентов отпустили, сообщает портал v-kurse.ru.

Добавим, Пермский университет был учрежден 14 октября 1916 года. В состав университета входят 12 факультетов, 72 кафедры, Соликамский государственный педагогический институт.

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ЧП в образовательных учреждениях
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