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СКР возбудил дело по факту кораблекрушения на Байкале

Происшествия

На берегу озера были обнаружены тела двоих погибших мужчин

Иркутск, 27 ноября 2018, 13:35 — REGNUM  По факту крушения катера с людьми в акватории озера Байкал возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве отметили, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«25 ноября около 23 часов по местному времени в районе мыса Зундуки в акватории озера Байкал в результате штормового ветра, пропала связь с катером «Скорпион» на борту, которого находились четверо человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

В СКР уведомили, что на берегу озера позднее были обнаружены тела двоих погибших мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время иркутские спасатели продолжают операцию по поиску людей с перевернувшегося на Байкале катера. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, накануне, 26 ноября, было обследовано 60 км береговой линии.

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Кораблекрушения
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