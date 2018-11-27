Под Калугой сгорел автобус, следовавший по маршруту «Москва — Киев»

Калуга, , 13:00 — REGNUM В Калужской области вечером 26 ноября на 132-м километре федеральной трассы М3 «Украина» около деревни Головтеево загорелся автобус Setra, выполнявший рейс по маршруту «Москва — Киев». Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Главного управления МЧС России по Калужской области Юлия Шелкова.

В результате пожара у автобуса уничтожено заднее правое колесо, оплавлено покрытие автобуса на площади 6 кв. метров, лопнули стёкла и закопчён салон.

«Предварительная причина пожара: неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Пострадавших на пожаре нет», — сказала Шелкова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском пригороде Анненки на ходу загорелся экскурсионный автобус КАВЗ, перевозивший детей из подмосковной Дубны в Полотняный завод. Возгорание произошло в моторном отсеке. Автобус был остановлен, и дети выведены из салона в безопасное место. Автобус сгорел до приезда пожарных. Пострадавших нет.

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