Стало известно, почему судно «Севастополь» не может покинуть порт Пусан

Сеул, , 12:57 — REGNUM Российское судно компании «Гудзон» «Севастополь», которое в сентябре было задержано в порту Пусан (Южная Корея) и позже отпущено, из-за отсутствия топлива не может покинуть порт Пусан. Об этом сообщил замгендиректора по стратегическому развитию и логистике компании Валерий Улискин в интервью РИА Новости.

«Если судно выйдет … с малым запасом топлива, то на переходе может случиться поломка двигателя (из-за нагрузки)», — сказал Улискин.

По его словам, в настоящее время МИД и таможня решают вопрос о том, чтобы местным компании разрешили заправить судно.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 28 сентября в южнокорейском порту Пусан было задержано многоцелевое грузовое судно «Севастополь», принадлежащее компании «Гудзон». На его борту находились 12 граждан России (члены экипажа).

Администрация порта Пусан позже сообщила, что «Севастополь» был задержан на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения ограничительных мер Вашингтона против компании «Гудзон». В начале октября все запреты с судна были сняты.

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