В Тюменской области выясняют причины возгорания авто супруги главы района

Ярково, Тюменская область, , 12:57 — REGNUM В Тюменской области сгорел автомобиль KIA Sportage, который принадлежал супруге главы Ярковского района Евгения Щукина. В пресс-службе регионального УМВД подтверждают факт возгорания иномарки, однако имя владельца не называют. Руководитель Ярковского района заявил прессе, что автомобиль его жены был подожжён в связи с его профессиональной деятельностью.

В официальном пресс-релизе УМВД по Тюменской области сообщается, что в ночь на 26 ноября 2018 года поступило сообщение по факту возгорания автомобиля марки KIA Sportage на улице 40 лет Октября в селе Ярково. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В Управлении МЧС по Тюменской области заявили, что предварительной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Евгений Щукин сообщил местным СМИ, что автомобиль супруги был 2012 года выпуска, имел небольшой пробег. Причинённый ущерб глава Ярковского района оценил в миллион рублей.

Отметим, что Евгений Щукин был избран местной думой на пост главы района в марте 2017 года. Ранее был учителем биологии и директором в Богандинской средней школе № 2, затем — главой администрации посёлка Винзили.

По сведениям местных СМИ, за полтора года на посту главы Ярковского района Евгений Щукин успел отметиться конфликтом с предпринимателем, занимавшимся устройством зимних автодорог и ледовых переправ в муниципальном образовании в январе 2018 года. В Тюменском районном суде продолжаются слушания по делу строительства пятиэтажного дома в посёлке Винзили на улице Вокзальной в санитарной зоне завода «Инвест-Силикат-Стройсервис», фигурантом которого является всё тот же Евгений Щукин.