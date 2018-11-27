Жена начальника полиции Подольска попала в ДТП с пятью погибшими

Красногорск, , 12:30 — REGNUM Участницей крупного ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек, якобы являлась супруга начальника полиции Подольска, сообщает 27 ноября группы в социальной сети Mash.

По данным паблика, авария произошла на Старосимферопольском шоссе 17 октября. Водитель минивэна «Мицубиси» вышел на дорогу, чтобы заменить лопнувшее колесо. Его не заметила 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота Лэнд Крузер». В результате произошло столкновение внедорожника и минивэна, четыре человека погибли на месте, а после ещё один — в больнице.

Источник отмечает, что обвинение водителю «Тойоты» до сих пор не предъявлено, следователи ждут результатов экспертиз.