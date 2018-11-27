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При пожаре в Псковской области погибли шесть человек, в том числе дети

Происшествия

Причины пожара устанавливаются

д. Каськово, Псковская область, 27 ноября 2018, 12:24 — REGNUM  При пожаре в частном доме в деревне Каськово Куньинского района Псковской области сегодня, 27 ноября, погибли шесть человек: двое взрослых и четверо детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял расследование причин пожара на личный контроль.

В Куньинский район выехала оперативная группа областного МЧС во главе с начальником ГУ МЧС России по Псковской области Валерием Филимоновым. Также на месте трагедии работают представители регионального управления Следственного комитета РФ, сотрудники прокуратуры и полиции.

По данным МЧС, о пожаре в частном доме в деревне Каськово стало известно около 6 часов утра 27 ноября. К настоящему времени огонь полностью потушен. На месте ведутся оперативно-следственные работы, причины происшествия устанавливаются.

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Пожары в жилых домах
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