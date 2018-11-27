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В Польше задержан экс-глава комиссии финансового надзора

Происшествия

Мареку Хржановскому предъявят обвинения в коррупции

Краков, Польша, 27 ноября 2018, 12:27 — REGNUM  Бывший глава комиссии финансового надзора Польши Марек Хржановский задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщил представитель антикоррупционного бюро полиции Темистоклес Бродовский, пишет 27 ноября «Газета Выборча».

Экс-чиновник задержан Центральным антикоррупционным бюро полиции. В прокуратуре Кракова ему предъявят обвинения в коррупции.

Ранее польское издание сообщало о предложении, сделанном Хржановским владельцу банка Getin Noble Лешеку Чарнецкому. Чарнецкий должен был нанять рекомендованного Хржановским юриста за вознаграждение в размере около 40 млн злотых ($10,5 млн). За это экс-чиновник обещал банку покровительство.

Премьер-министр Польши потребовал от Хржановского покинуть свой пост. В отношении бывшего чиновника возбуждили уголовное дело.

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Коррупция и борьба с ней
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