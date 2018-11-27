Из-за густого тумана рейсы вместо ростовского «Платова» принял Краснодар

Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM Густой туман сказался на работе ростовского аэропорта «Платов». Несколько рейсов были вынуждены совершить посадку в Краснодаре 25 ноября.

Вовремя не смогли вылететь рейсы в Воронеж, четыре — в Москву. На запасные аэродромы отправился борт из Сочи. Рейс из Москвы и обратно из-за плохих метеоусловий был отменён.

По последним данным онлайн-табло воздушной гавани Ростова-на-Дону, аэропорт работает в штатном режиме. Пока на прибытие задерживаются три рейса — все они из российской столицы.