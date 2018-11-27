Гибель семьи на снегоходе в Югре: тела найдены, следствие продолжается

Нижневартовск, Югра, , 11:59 — REGNUM Найдено тело мужчины из села Корлики, пропавшего 16 ноября 2018 года. Продолжается расследование уголовного дела по факту гибели семьи из Нижневартовского района, провалившейся под лёд на снегоходе, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре Алина Еремеевская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители села Корлики Нижневартовского района — супружеская пара, их четырехлетний ребенок и родственница — отправились 16 ноября 2018 года на снегоходе на стойбище. До места назначения семья не доехала. Родственники и знакомые не смогли дозвониться до пропавших.

Тем временем на реке, в шести километрах от села Корлики, была замечена полынья. Обследовав её, водолазы обнаружили 18 ноября и подняли из водоёма снегоход и нарты с телом ребенка. Далее, 22 ноября на берегу реки, в 500 метрах от места провала снегохода, были обнаружены тела двух женщин. Утром 27 ноября на поверхности водоема найдено тело мужчины.

Следствие сообщает, что местонахождение тел и их положение свидетельствует о том, что после провала под лёд взрослым удалось выбраться из воды. Но все они погибли от переохлаждения. Опрошенные односельчане рассказали следователям, что отец семейства имел обыкновение управлять снегоходом в состоянии алкогольного опьянения.

«При визуальном осмотре тел каких-либо признаков насильственной смерти не выявлено, в ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти», — сообщает представитель СУ СКР по ХМАО Алина Еремеевская.

Что касается поднятого из полыньи снегохода, то его рулевое управление, согласно заключению эксперта, в норме. Однако имеются неисправности в системе торможения. Кроме того, снегоход эксплуатировался без подключения осветительных приборов.

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