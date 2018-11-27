Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

Владимир, , 11:48 — REGNUM Во Владимирской области в результате ДТП с участием школьного автобуса и грузовика пострадали три ребенка. Авария произошла примерно в 7:40 27 ноября. Дети получили ушибы.

Автобус и грузовик столкнулись в Меленковском районе области, сообщило издание «Зебра ТВ». Всего в школьном автобусе было 11 детей. Ученики, которые не пострадали, были отправлены в школу на другом транспорте.

По предварительной информации, водитель школьного автобуса обгонял грузовик с полуприцепом. При выполнении маневра произошло касательное столкновение двух автомобилей. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ДТП.