Вторник, 27 Ноября 2018 года
12:15:07 МСК

Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

Происшествия

По предварительным данным, пострадали три школьника

Владимир, 27 ноября 2018, 11:48 — REGNUM  Во Владимирской области в результате ДТП с участием школьного автобуса и грузовика пострадали три ребенка. Авария произошла примерно в 7:40 27 ноября. Дети получили ушибы.

Автобус и грузовик столкнулись в Меленковском районе области, сообщило издание «Зебра ТВ». Всего в школьном автобусе было 11 детей. Ученики, которые не пострадали, были отправлены в школу на другом транспорте.

По предварительной информации, водитель школьного автобуса обгонял грузовик с полуприцепом. При выполнении маневра произошло касательное столкновение двух автомобилей. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ДТП.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить