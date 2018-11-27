В Чувашии вынесен приговор наёмнику, воевавшему в украинском батальоне

Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 41-летнему мужчине, зарегистрированному в Ставропольском крае, которого обвиняли в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте и реабилитации нацизма. Суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях, назначив 3,5 года колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Напомним, по данным следствия, злоумышленник с 21 ноября по 21 декабря 2014 года был стрелком (позывной «Генрих») в составе одного из украинских националистических батальонов в вооруженном конфликте с силами народного ополчения в ДНР. Следственным управлением было установлено, что за работу наёмником он получал 4 тыс. гривен в качестве денежного вознаграждения. Помимо этого, ему инкриминировали неоднократное размещение в социальных сетях материалов, направленных на возбуждение межрасовой и межнациональной ненависти, реабилитацию нацизма.

«При этом в некоторых публикациях содержались публичные призывы к экстремистской деятельности и выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России», — говорится в сообщении.

Причастность к инкриминированным деяниям установлена в результате оперативного взаимодействия с УФСБ и МВД по Чувашии. Согласно судебно-психиатрическим экспертизам, оснований для признания осужденного невменяемым не имеется.

В управлении также отмечают, что злоумышленник дал признательные показания. По его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»), ч.ч. 1 и 3 ст. 354.1 УК РФ, ч. 1 ст. 282 УК РФ («Реабилитация нацизма, распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России»), ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он оштрафован на 50 тыс. рублей и лишён права два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов, групп в социальных сетях.

В следственном управлении обращают внимание на то, что злоумышленник также проходит по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков на территории Чувашии. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

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Напомним, в 2015 году в Чувашии была задокументирована противоправная деятельность двух жителей, которые заявляли о намерении выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок. Им были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ч.2 ст. 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»).