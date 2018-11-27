В Петербурге нашли двоих трехлеток, ушедших из детского сада

Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM На Байконурской улице Санкт-Петербурга местный житель обнаружил двоих безнадзорных детей в возрасте трех лет и обратился в правоохранительные органы. Прокуратура разобралась в ситуации и приняла меры в отношении детсада, из которого ушли воспитанники.

Как установлено в ходе проверки, обнаруженные на улице малолетние дети посещают ГБДОУ детский сад № 1 Приморского района Санкт-Петербурга.

«Воспитатель детского сада <…> вывела группу на прогулку, по возвращению с которой она не досчиталась двоих детей. <…> Вследствие ненадлежащего контроля со стороны воспитателя, двое несовершеннолетних воспитанников самовольно ушли с территории сада во время прогулки», — рассказали 27 ноября об обстоятельствах произошедшего в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло не только из-за недосмотра со стороны воспитателя, но и благодаря тому, что главные ворота детского сада днем не закрываются, и на территорию учреждения можно свободно войти и выйти с нее.

В отношении воспитателя детского сада возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Главе администрации Приморского района Санкт-Петербурга прокуратура внесла представление об устранении нарушений, а также причин и условий, ему способствовавших.

Ранее стало известно об обнаружении вечером 25 ноября мальчика без верхней одежды и без сопровождения взрослых на одной из улиц в Кронштадте. Восьмилетний ребенок был доставлен в отдел полиции, после чего помещен в центр помощи семьи и детям.

Мать ребенка, с которой живет мальчик, будет привлечена к административной ответственности. По данным СМИ, из приюта ребенка забрал отец.