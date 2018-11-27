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На консульство КНР в Карачи совершено нападение

Происшествия

Консульство КНР в Карачи было атаковано группой вооруженных людей

Исламабад, 27 ноября 2018, 11:48 — REGNUM  В пакистанском городе Карачи (провинция Синд) группа из трех вооруженных людей попыталась прорваться в консульство Китая. По сообщению пакистанского телеканала Dawn, группа боевиков прибыла к хорошо укрепленному консульству на автомобиле, начиненном взрывными устройствами. В ходе атаки все трое штурмовавших были уничтожены бойцами сил безопасности Пакистана. Двое полицейских, а также двое случайных прохожих убиты в перестрелке.

Полиция Синда подтвердила, что нападение было хорошо спланированным, и только быстрота действий и отвага бойцов сил безопасности помогла спасти китайских дипломатов. Примечательно, что на одном из убитых боевиков был пояс шахида, которым тот не успел воспользоваться.

Официальные Исламабад и Пекин осудили нападение на китайское консульство. Губернатор провинции Синд Имран Измаил прибыл на место происшествия и встретился с генконсулом КНР, чтобы удостовериться в его безопасности.

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Зарубежная хроника
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