На консульство КНР в Карачи совершено нападение

Исламабад, , 11:48 — REGNUM В пакистанском городе Карачи (провинция Синд) группа из трех вооруженных людей попыталась прорваться в консульство Китая. По сообщению пакистанского телеканала Dawn, группа боевиков прибыла к хорошо укрепленному консульству на автомобиле, начиненном взрывными устройствами. В ходе атаки все трое штурмовавших были уничтожены бойцами сил безопасности Пакистана. Двое полицейских, а также двое случайных прохожих убиты в перестрелке.

Полиция Синда подтвердила, что нападение было хорошо спланированным, и только быстрота действий и отвага бойцов сил безопасности помогла спасти китайских дипломатов. Примечательно, что на одном из убитых боевиков был пояс шахида, которым тот не успел воспользоваться.

Официальные Исламабад и Пекин осудили нападение на китайское консульство. Губернатор провинции Синд Имран Измаил прибыл на место происшествия и встретился с генконсулом КНР, чтобы удостовериться в его безопасности.