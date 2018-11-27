В Чувашии выясняют причины отравления школьников и кадетов

Чебоксары, , 11:20 — REGNUM В Чувашии разбираются в случаях отравления в образовательных учреждениях республики. В центре внимания оказались Чувашский кадетский корпус и кугесьский лицей, где питание обеспечивает одна и та же компания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

В релизе уточняется со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежду Луговскую, что в Чувашском кадетском корпусе зарегистрировано три случая острой кишечной инфекции, в Кугесьском лицее — пять случаев. По её словам, при проведении санитарно-эпидемиологического расследования в образовательных учреждениях были выявлены грубые нарушения при организации питания, оба учебных заведения обслуживает «Комбинат школьного питания № 3».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил провести проверку, а также пересмотреть «все отношения по договорам на школьное питание».

«Директор должен отвечать за качество. Если нужно расторгать договора — расторгайте. Ответственность лежит на нас. Должностные лица отвечают за качественное питание в образовательных учреждениях», — приводятся слова главы республики.

По данным местных СМИ, случаи отравления начали регистрироваться в середине ноября. В Кугесях работала выездная бригада медиков, которую возглавил районный педиатр. Отмечалось, что после обращений в скорую помощь три ребёнка были доставлены в детскую инфекционную больницу Чебоксар, ещё три ребёнка — в районную больницу.

По фактам отрвалений проверку проводит следственное управление СКР по Чувашии.

По данным минобразования, 78% школ в Чувашии оснащено современным оборудованиям для пищеблоков, 98,8% школьников обеспечены горячим питанием.