В Перми назвали версию взрыва в многоэтажке

Пермь, , 11:00 — REGNUM В Перми следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном жилом доме по ул. К. Цеткин. Силовики усмотрели признаки преступления по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», сообщает ТК «РифейПермь».

В пресс-службе администрации города, назвали основную версию ЧП. Согласно предварительным данным, в квартире оставили включенной паяльную станцию. Рядом находился баллон со спреем. Высокая температура повлекла перегрев жидкости в баллончике, что спровоцировало хлопок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября в жилом доме краевого центра произошёл хлопок. Ударной волной выбило стекла, дверные проёмы, треснула стена между двумя квартирами. Людей пришлось в срочном порядке эвакуировать. На время обследования здания отключали газоснабжение. Днём 25 ноября жильцам разрешили вернуться домой.

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