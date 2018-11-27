Непогода лишила света 85 населённых пунктов в двух областях Украины

Киев, , 11:06 — REGNUM Дождь и мокрый снег стали причиной множества аварий на электросетях Тернопольской и Черновицкой областей, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сказано 27 ноября на официальном сайте ведомства.

«С 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 85 населенных пунктов в двух областях», — сказано в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в Тернопольской области зафиксировано 46 аварий, а в Черновицкой — 39. К ликвидации последствий стихии привлечены ремонтные бригады местных облэнерго.

Напомним, из-за непогоды в Черновицкой области перевернулся автобус с 20 пассажирами на борту.

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