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Непогода лишила света 85 населённых пунктов в двух областях Украины

Происшествия

Большинство аварий в Тернопольской области

Киев, 27 ноября 2018, 11:06 — REGNUM  Дождь и мокрый снег стали причиной множества аварий на электросетях Тернопольской и Черновицкой областей, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сказано 27 ноября на официальном сайте ведомства.

«С 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 85 населенных пунктов в двух областях», — сказано в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в Тернопольской области зафиксировано 46 аварий, а в Черновицкой — 39. К ликвидации последствий стихии привлечены ремонтные бригады местных облэнерго.

Напомним, из-за непогоды в Черновицкой области перевернулся автобус с 20 пассажирами на борту.

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Аварии на электросетях
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