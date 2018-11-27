В Подмосковье задержан недовольный клиент платной автомагистрали

Красногорск, , 10:35 — REGNUM 53-летний житель Москвы подозревается в разбойном нападении на пункт оплаты проезда по автомагистрали в Подмосковье, сообщила 27 ноября пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения он зашёл в офис по обслуживанию клиентов на трассе М-11 и потребовал от сотрудников возврата 625 рублей, которые повторно были списаны за проезд. Во время инцидента посетитель угрожал работникам пункта оплаты оружием. При выходе из офиса был задержан сотрудниками УМВД по городу Химки.

«При личном досмотре у мужчины было обнаружено и изъято ружьё «Ремингтон 870» и 39 патронов к нему», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», по которой может грозить до 15 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.