В Хакасии всё ещё устраняют последствия ураганного ветра

Абакан, , 09:44 — REGNUM В столице Хакасии — городе Абакане — мощные порывы ветра привели к разрушению крыши многоквартирного дома на ул. Дружбы Народов. Над лифтовой шахтой сорвало кровлю площадью 60 кв. метров.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 ноября, в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, специалистам администрации Абакана поручено убрать оторванную конструкцию, нависшую над тротуаром. Также нужно обследовать техническое состояние кровли и устранить выявленные повреждения.

В то же время в минстрое подчеркнули, что кровля над жилыми помещениями дома во время бури не пострадала.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 ноября Хакасию накрыла непогода. Порывы ветра достигали 30 м/с. Не обошлось без происшествий: в республике потерялись четыре туриста, их сейчас пытаются найти.

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