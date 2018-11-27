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Три человека пострадали при пожаре на заводе в Башкирии

Происшествия

Все обстоятельства происшествия выясняются

Три человека пострадали при пожаре на заводе в Башкирии
Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Пожар

Стерлитамак, Башкирия, 27 ноября 2018, 09:26 — REGNUM  В результате пожара в одном из цехов на заводе «Синтез-каучук» в Стерлитамаке пострадали три человека, сообщает 27 ноября пресс-служба главного управления МЧС РФ по Башкирии.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 9:40 по местному времени (07:40 мск). Пожар был локализован спустя 50 минут. В результате происшествия погибших нет, трое пострадавших были госпитализированы в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии произошел пожар в одной из поликлиник Альшеевского района, в результате происшествия никто не пострадал.

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