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В аэропорту Казани экстренно приземлился самолёт до Москвы

Происшествия

На борту воздушного судна находились 76 пассажиров

Казань, 27 ноября 2018, 09:21 — REGNUM  Сегодня, 27 ноября, самолёт, вылетевший из аэропорта Орска, не долетел до пункта назначения. Борт был вынужден совершить экстренную посадку в воздушной гавани столицы Татарии.

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В пресс-службе аэропорта Казани уточнили, что воздушное судно авиакомпании «Икар» должно было приземлиться в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве, пишет ТАСС. По какой причине командир принял решение экстренно посадить лайнер в Казани, не уточняется.

Известно, что на борту находилось 76 пассажиров. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2018 года в Казани совершил экстренную посадку пассажирский самолёт Boeing 738, летевший из аэропорта «Домодедово» в Горно-Алтайск. Причиной экстренной посадки воздушного судна стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

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Авиапроисшествия
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